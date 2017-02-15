«Газпром» в 2016 году увеличил поставки газа на восток Украины в 1,4 раза

«Газпром» в 2016 г. поставил на Украину 2,39 млрд куб. м природного газа, говорится в квартальном отчете газового концерна.

С учетом того, что НАК «Нафтогаз Украины» с 26 ноября 2015 г. не осуществляет импорт газа со стороны России, эти объемы были поставлены на не подконтрольные Киеву территории Донбасса.

Ранее из отчетности «Газпрома» за 2015 г. следовало, что холдинг поставил на не подконтрольные Киеву территории 1,7 млрд куб. м газа.

Таким образом, в 2016 г. поставки газа возросли почти на 41%.

Как сообщалось, «Нафтогаз» неоднократно заявлял, что будет оплачивать «Газпрому» лишь заказанные и принятые поставки природного газа, тогда как декларируемые российской компанией поставки газа на не подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей к таковым не относятся.

В «Нафтогазе» отмечали, что компания не принимает газ по контракту с «Газпромом» на газоизмерительных станциях «Прохоровка» и «Платово».