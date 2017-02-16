ВТБ продал Велозаводский рынок «с прибылью»

ВТБ продал 100% акций ОАО «Велозаводский рынок», сообщила в Facebook группа ВТБ. «Актив реализован на рынке путем открытой продажи по цене 712 млн руб., – говорится в сообщении. – Осуществили данную сделку с прибылью для себя, поскольку цена продажи превысила в совокупности балансовую стоимость 100% акций предприятия».

Кто купил рынок, не уточняется.

Велозаводский рынок вместе с Кунцевским, «Мосгорломбардом» и Гостиничной компанией, акциями компании «Авиапарк», агрокомбината «Южный» и 49% ОАО «Перовское» достались ВТБ в 2014 г. от правительства Москвы в обмен на принадлежавшую тогда банку компанию «Энергокомплекс». Рынки банк выставил на продажу в соответствии со стратегией в отношении непрофильных активов.

Кунцевский рынок ВТБ продал в конце октября 2016 г. за 505 млн руб. при стартовой цене в 1 млрд руб., торги проводились на понижение. Покупателем стала фирма «Проперти инвестмент». Вторым участником торгов было ООО «Эльбрус голд».

Велозаводский рынок находится в Юго-Восточном административном округе Москвы. На нем продаются в основном продукты питания, промтовары и товары для садоводства.