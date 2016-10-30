ВТБ продал Кунцевский рынок за 505 млн рублей

Группа ВТБ сообщила о продаже 100% акций ОАО «Кунцевский рынок», владеющего одноименным рынком на ул. Маршала Неделина, за 505 млн руб. Покупателем стала фирма «Проперти инвестмент», следует из итогового протокола торгов. Акции проданы в ходе реализации стратегии группы по работе с непрофильными активами, договор купли-продажи стороны должны подписать в течение месяца, отмечено в заявлении ВТБ.

Стартовая цена лота составила 1 млрд руб., торги проводились по голландской системе, на понижение. Вторым участником торгов было ООО «Эльбрус голд».

Согласно ЕГРЮЛ ЗАО «Проперти инвестмент» учреждено на паритетной основе Алексеем Поповым и Зинаидой Стеликовой. Управляет компанией, по данным «СПАРК-Интерфакса», фирма «Зет билд групп». На ее сайте сказано, что она участвовала в строительстве и управлении ТРЦ «Калужский» рядом с метро «Калужская», ТРЦ «Спектр» в Теплом Стане и БЦ «Синтесис» на ул. Кржижановского. Контролирует компанию бизнесмен Сергей Зотов, говорят два консультанта по недвижимости. Зотов, по данным «СПАРК-Интерфакса», минимум до 2014 г. являлся президентом «Зет билд групп». Связаться с Зотовым, представителями «Зет билд групп» и «Проперти инвестмент» не удалось.

«Проперти инвестмент» связана с фирмой «В.В.Е.», которой принадлежит право субаренды одного из участков рынка до 2020 г., знает человек, знакомый с деталями сделки. Договор субаренды 5900 кв. м на территории рынка «В.В.Е.» заключила еще в 1996 г., следует из материалов торгов. Как юридически связаны «В.В.Е.» и «Проперти инвестмент», выяснить не удалось. Кунцевский рынок вместе с Велозаводским рынком, «Мосгорломбардом» и Гостиничной компанией, акциями компании «Авиапарк», агрокомбината «Южный» и 49% ОАО «Перовское» достались ВТБ в 2014 г. от правительства Москвы в обмен на принадлежавшую тогда банку компанию «Энергокомплекс». Изначально московские власти собирались продать компании на торгах, но не смогли.

В конце 2014 г. градостроительно-земельная комиссия одобрила строительство торгово-развлекательного центра на месте Кунцевского рынка. Его общая площадь составит 68 200 кв. м. Сейчас Кунцевский рынок арендует у города до 2021 г. участок в 11 180 кв. м, на котором расположено нежилое строение площадью 3849 кв. м, следует из конкурсной документации.

Кунцевский рынок всем известен именно как рынок, поэтому лучше всего было бы сохранить эту функцию за объектом, считает руководитель российского представительства Rossmils Алексей Могила. Восстановление рынка торговой недвижимости может продлиться еще 7–8 лет, говорит управляющий партнер Capital Global Partners Светлана Кара, кроме того, Кунцевский рынок находится в зоне высокой конкуренции: рядом уже работают торговые центры «Кунцево плаза», «Ашан Кунцево», ТРЦ «Океания». Поэтому, по ее мнению, также пока целесообразно сохранить имеющийся формат площадки, инвестировав в ее модернизацию.