«Прайм» узнал параметры размещения долларовых евробондов «Северстали»

«Северсталь» размещает еврооблигации в долларах с погашением в августе 2021 г., ориентируя инвесторов на доходность около 4%, рассказал «Прайму» источник в банковских кругах. С 10 по 15 февраля компания провела road show в Европе и США, организуют его Citi, ING, JPMorgan и SG CIB.

В феврале «Северсталь» разместила конвертируемые еврооблигации на $250 млн, напоминает «Прайм». По выпуску предусмотрены нулевой купон и трехлетняя оферта. Первоначальная цена конвертации была установлена в размере $20,33 за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что предусматривает премию в 35% к референтной цене (т. е. средневзвешенной по объему цене GDR за период с начала размещения до определения цены 9 февраля) в $15,06 за ценную бумагу.