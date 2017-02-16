«Лента» увеличила годовую прибыль на 9%

В 2016 г. чистая прибыль ритейлера «Лента» по МСФО выросла на 8,9% до 11,202 млрд руб., сообщает ТАСС. Годовая выручка компании увеличилась на 21,2% до 306,352 млрд руб. Скорректированная EBITDA в 2016 г. выросла на 13,2% и составила 31,8 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 10,4% против 11,1% в 2015 г.

«Лента» оправдала рыночные ожидания, продемонстрировав рост выручки на 21%, а также высокую рентабельность на уровне 10,4%, несмотря на неблагоприятную ситуацию в макроэкономике и потребительском секторе», – прокомментировал результаты года гендиректор сети Ян Дюннинг. Его слова приводятся в пресс-релизе.

По словам Дюннинга, прогноз компании на краткосрочную и среднесрочную перспективы остается сдержанным. «Динамика располагаемых доходов домохозяйств, которая стала отрицательной в номинальном и реальном выражении, привела к дальнейшему снижению темпов роста рынка продовольственных товаров. Покупательная способность населения продолжает снижаться. В сочетании с высокой чувствительностью покупателей к ценам и их ориентацией на промоакции это оказывает дополнительное давление на ритейлеров», – цитирует ТАСС.

Капитальные вложения «Ленты» в 2016 г. составили 54,3 млрд руб., что на 73% больше показателя 2015 г. за счет быстрого органического роста и приобретения российского бизнеса Kesko в сфере торговли продовольственными товарами.

Сделку по покупке супермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko «Лента» закрыла в декабре 2016 г. Сумма сделки составила 11,4 млрд руб.

В 2016 г. «Лента» открыла 51 гипермаркет и 17 супермаркетов, нарастив торговую площадь на 29,9%.