Бывший топ-менеджер АФК «Система» Камиль Закиров возглавил Segezha Group

Камиль Закиров, ранее возглавлявший нефтесервисный холдинг «Таргин», назначен президентом и председателем правления лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК «Система»). Ранее возглавлявший его Сергей Помелов займет пост председателя совета директоров Segezha Group, сообщается в пресс-релизе компании.

«Уверены, что с его приходом Segezha Group укрепит свои лидерские позиции на российском и международном рынках», - отметили в пресс-службе АФК «Система».

Камиль Закиров с 1993 г. работал в различных нефтесервисных компаниях, в частности, с 2013 г. и до декабря 2016 г. он возглавлял нефтесервисный холдинг «Таргин», входивший в АФК «Система» (в настоящее время принадлежит «Роснефти»).