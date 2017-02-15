Экс-гендиректор «Таргина» станет президентом лесного холдинга АФК «Система» – «Интерфакс»

Экс-гендиректор нефтесервисной компании «Таргин», покинувший компанию в декабре прошлого года, в ближайшее время станет президентом, председателем правления лесного холдинга Segezha Group, сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к акционерам Segezha.

Segezha входит в группу АФК «Система», как в прошлом и «Таргин», приобретенный «Роснефтью» в конце прошлого года за 4,1 млрд руб.

Нынешний глава Segezha Сергей Помелов займет пост председателя совета директоров лесного холдинга, сказал источник. «Помелов внес свой вклад в интеграцию лесопромышленных активов АФК в единый отраслевой холдинг и формирование его стратегии. Во главе совета директоров он продолжит участвовать в ее реализации», - отметил он.

Закиров покинул пост гендиректора «Таргина» на фоне пересмотра условий контрактов предприятия с «Башнефтью», которая в октябре перешла под контроль «Роснефти», сообщали ранее «Интерфаксу» источники, знакомые с ситуацией. По их словам, Закиров уволился по собственному желанию.