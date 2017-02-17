«Транснефть» и «Роснефть» просят Минэнерго разработать новый норматив потерь при транспортировке

«Транснефть» и «Роснефть» обратились в Минэнерго для разработки новых нормативов технологических потерь при транспортировке нефти по трубопроводам, сообщил официальный представитель трубопроводной монополии Игорь Демин.

«ПАО "Транснефть" и ПАО "НК "Роснефть" провели двусторонние консультации, направленные на согласование и подписание договоров на транспортировку нефти и нефтепродуктов на 2017 г. и договорились о том, что на сегодняшний день учет технологических потерь может осуществляться только на основании нормативов. В этой связи договаривающиеся стороны совместно обратились к министру Александра Новаку о активизировании работы в рамках созданной Минэнерго России комиссии по разработке и утверждению новых нормативов технологических потерь в системе магистральных нефтепроводов», - сказал он.