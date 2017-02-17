«Роснефть» заключила с «Транснефтью» договор на транспортировку нефти

Сумма контракта не определена, он действует до конца 2017 года

«Роснефть» подписала договор с «Транснефтью» на транспортировку 180,3 млн т нефти по нефтепроводам последней на 2017 г., следует из сообщения «Роснефти» на сайте раскрытий e-disclosure.ru. В сообщении отмечается, что размер сделки в денежном выражении не определен, так как «зависит от тарифа на транспортировку, количества транспортируемой нефти и маршрута транспортировки».

Представитель «Роснефти» отметил, что спор компании с «Транснефтью» по вопросу согласования условий транспортировки урегулирован в досудебном порядке в ходе переговоров. «Достигнута договоренность о снижении нормативов потерь», - отметил он (утром «Интерфакс» со ссылкой на источник в суде писал, что «Роснефть» отказалась от иска к «Транснефти» по договору о транспортировке нефти на 2017 г.).

«Транснефть» подписала договоры на транспортировку нефти и нефтепродуктов на 2017 г. с «Роснефтью» и «Башнефтью» на условиях, аналогичных условиям для всех других грузоотправителей, отметил представитель «Транснефти».

Он добавил, что компания реализует программу технического перевооружения, капитального ремонта и модернизации, чтобы последовательно снижать нормативные потери до 0,11% ко II кварталу 2018 г. и 0,09% к IV кварталу 2020 г. Для «Роснефти» показатели нормативных технологических потерь будут 0,14% к III кварталу 2017 г. и 0,10% к IV кварталу 2020 г., отмечает представитель «Транснефти».

В ноябре прошлого года «Транснефть» направила «Роснефти» очередной договор об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 г., но «Роснефть» не подписывала его до сегодняшнего дня, а в конце декабря решила оспорить этот документ в суде.

Основным вопросом, который вызывал спор у «Роснефти» и «Транснефти», была методика учета технологических потерь нефти и их компенсации.

В конце 2016 г. «Роснефть» направила в арбитражный суд иск к «Транснефти» оспаривая условия договора на транспортировку нефти в 2017 г.

«Роснефть» и «Транснефть» с 2014 г. пытаются решить проблему технологических потерь нефти в системе магистральных нефтепроводов. «Транснефть» при сдаче нефти компаниям в конечных пунктах поставки рассчитывала количество технологических потерь, возникших при прокачке нефти, по методике, утвержденной Минэнерго. «Роснефть» считает эту методику несовершенной, поскольку потери нефти получаются значительными, а, по мнению нефтяной компании, «потерянная» нефть остается на балансе «Транснефти».

В начале года суд наложил на «Транснефть» обеспечительные меры, запрещающие транспортной компании отказывать нефтяной компании в транспортировке нефти в 2017 г. в связи с отсутствием договора. К иску присоединилась и «Башнефть», но обеспечительные меры не запрашивала. «Транснефть» подала апелляционную жалобу на отказ суда снять обеспечительные меры.