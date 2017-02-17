«Роснефть» отказалась от иска к «Транснефти» – «Интерфакс»

«Роснефть» направила в Арбитражный суд Москвы заявление об отказе от иска к «Транснефти» по вопросу определения условий договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 г. Это «Интерфаксу» рассказал источник в суде. По его данным, это решение принято в связи с внесудебным урегулированием спора между сторонами. В обеих компаниях эту информацию не комментируют, отмечает агентство.

В конце 2016 г. «Роснефть» направила в арбитраж иск к «Транснефти» по вопросу заключения договора на транспортировку нефти в 2017 г. Суд назначил его рассмотрение на 3 марта. До этого суд наложил на «Транснефть» обеспечительные меры, запрещающие транспортной компании отказывать НК в транспортировке нефти в 2017 г. в связи с отсутствием договора. «Транснефть» подала апелляционную жалобу на отказ суда снять обеспечительные меры.

24 января «Роснефть» подала иск к «Транснефти» в рамках разбирательства об условиях транспортировки нефти.

Из предыдущего иска «Роснефти» следовало, что компания оплатила «Транснефти» услуги по транспортировке нефти на 2017 г., однако стороны не подписали соответствующий договор, поскольку не смогли согласовать его условия. Компании не могут согласовать методику учета технологических потерь нефти и ее компенсации. При этом «Роснефть» гарантирует оплату услуг по транспортировке нефти.

Изучив второй иск, в «Транснефти» заявили, что его цель - «заставить "Транснефть" заключить договор с "Роснефтью" на условиях, отличных от заключенных договоров с остальными 124 компаниями, включая казахстанские, азербайджанские и туркменские». Это «Интерфаксу» говорил советник президента трубопроводной монополии, пресс-секретарь Игорь Демин. Он напомнил, что «Транснефть» оказывает услуги всем нефтяным компаниям в соответствии с существующей нормативной базой. «Роснефть» оспаривает условия договора, действующие на протяжении всех последних лет. Все претензии со стороны «Роснефти» являются необоснованными», - говорил Демин. По его словам, эта тема носит чисто технический характер и не должна являться предметом судебного разбирательства. «Есть государственный регулятор в лице Минэнерго, и данный вопрос вполне может и должен быть решен в рамках компетенции министерства. В "Роснефти" знают об этом не хуже, чем во всех остальных 124 компаниях», - добавил Демин. Он тогда выразил надежду, что руководство «Роснефти» займет конструктивную позицию в данном вопросе.

Как стало известно в ходе судебных разбирательств, «Роснефть» и «Транснефть» с 2014 года пытаются решить проблему технологических потерь нефти в системе магистральных нефтепроводов. «Транснефть» при сдаче нефти компаниям в конечных пунктах поставки рассчитывала количество технологических потерь, возникших при прокачке нефти по методике, утвержденной Минэнерго. «Роснефть» считает эту методику несовершенной, поскольку потери нефти получаются значительными, а, по мнению нефтяной компании, «потерянная» нефть остается на балансе «Транснефти». С 2014 г. «Роснефть» пыталась добиться изменений на заседаниях рабочей группы в Минэнерго, но чиновники сочли перемены нецелесообразными. Одновременно «Роснефть» с 2014 года выставляет разногласия к типовому годовому договору «Транснефти» на прокачку нефти. По словам адвоката трубопроводной компании, «Роснефть» из-за этих разногласий четыре года подряд срывала сроки подписания этих договоров.

В ноябре прошлого года «Транснефть» направила «Роснефти» очередной договор об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 г., но «Роснефть» так и не подписала его, а в конце декабря решила оспорить этот документ в суде.