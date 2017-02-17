«Лукойл» продал первую за 10 лет российскую нефть в Южную Корею

Нефтеперерабатывающая компания SK Innovation из Южной Кореи впервые за последние десять лет купила российскую нефть марки Urals у «Лукойла, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Около одного 1 млн баррелей нефти марки Urals будет отправлено в Южную Корею в апреле, сообщили источники. Пресс-секретарь SK Ким Воокюнь подтвердил покупку. «Поскольку с поставками нефти марки Dubai (Dubai Crude) стало сложнее в Азии, поставки российской нефти становятся выгодными для нас», - цитирует агентство Кима Воокюня.

Как пишет агентство, поставки из России стали возможны из-за увеличения расходов на поставки нефти с Ближнего Востока. Кроме того, такие страны, как, например, Саудовская Аравия, ограничили добычу в рамках сделки с мировыми производителями нефти. Таким образом, покупка российской нефти демонстрирует, как соглашение ОПЕК перераспределяет потоки нефти по всему миру, пишет агентство.

"Поставки нефти марки Urals - редкость для Азии, поскольку, как правило, это экономически невыгодно по сравнению с такими марками, как Oman или Upper Zakum", - приводит агентство слова аналитика из Energy Aspects Ltd Невина Наха (Nevyn Nah).