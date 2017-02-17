«Почта России» сократит треть аппарата в Москве ради зарплат в отделениях

«Почта России» до лета сократит треть сотрудников аппарата управления в Москве, чтобы за счет этих средств повысить зарплаты работникам отделений. «Минимум 35% оптимизируем за счет того, что уберем дублирование функций, сделаем какую-то автоматизацию на рабочих местах», - сказал заместитель гендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке, директор московского макрорегиона Сергей Малышев.

По словам Малышева, за счет сокращений уже в июне скопится «резерв фонда отплаты труда, чтобы мы могли вывести [зарплаты в отделениях] в Москве на рыночной уровень», - отметил Малышев.

В Москве у «Почты России» 536 отделений, средняя зарплата начальника отделения - около 53 000 руб. Эту сумму «Почта» сделает фиксированной и введет ключевые показатели деятельности (количество жалоб, своевременность оприходования писем и посылок, ошибки операторов в системе).

«Наша цель: если начальник выполняет эти три параметра, он получает от 70 000 руб. до 75 000 руб. в зависимости от размера отделения. Это сейчас рыночный параметр зарплаты для розничных сетей», - рассказал Малышев. Новая система вводится с 1 апреля. Зарплата почтальонов будет выведена на уровень 25 000 руб., операторы будут получать чуть больше 30 000 руб.

Средняя зарплата сотрудников «Почты России» на конец 2016 г. составила 20 900 руб. в месяц. В прошлом году ведомство выделило 7,4 млрд руб. на повышение зарплат сотрудникам (работникам отделений, а также производственному персоналу почтамтов и логистических центров), еще 900 млн руб. – на дополнительные премии, говорится в сообщении «Почты России». Почтовый оператор имеет один из самых больших трудовых коллективов в стране – около 350 000 работников. «Почта России» с 1 июля 2016 г. ввела новую систему премирования, основанную на KPI.