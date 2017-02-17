Россия в феврале резко снизила экспорт зерна

Россия в феврале этого года резко снизила экспорт зерна по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Как сообщается в материалах Минсельхоза со ссылкой на оперативные данные ФТС, с 1 по 12 февраля было экспортировано 561 700 т зерна, что в 2,1 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

В том числе поставки пшеницы снизились в 1,9 раза до 391 400 т, кукурузы - в 2,1 раза до 144 100 т. Экспорт ячменя рухнул в 7,2 раза до 18 300 т. Всего с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2016 г.) по 12 февраля экспортировано 23,387 млн т зерна, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе поставки пшеницы выросли на 2,9% до 8,164 млн т, кукурузы - на 28,6% до 3,027 млн т. Экспорт ячменя снизился на 42,6% до 2,003 млн т.

По прогнозу Минсельхоза, по итогам текущего сельхозгода (по 30 июня 2017 г.) экспорт зерна составит до 37,5 млн т против 33,9 млн т в прошлом сельхозгоду.