Чубайс: Halliburton предложила «Роснано» хорошую цену за долю в «Новомете»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что американская компания Halliburton предложила госкорпорации хорошую цену за 30,76% акций «Новомета».

В июле 2016 г. корпорация «Роснано» выставила на продажу свою долю в «Новомете» в размере 30,76%. Минимальная цена пакета акций составляет 10 млрд руб.

Американская корпорация Halliburton в декабре 2016 г. объявила о желании купить долю в «Роснано». Компания провела переговоры с рядом акционеров «Новомета», в том числе обсудила вариант приобретения 100% российского холдинга.

Чубайс подтвердил, что переговоры были, и отметил, что Halliburton предложила «хорошие финансовые условия». Сейчас российская госкорпорация ждет решения ФАС.

Председатель правления также сообщил, что «Роснано» в 2017 г. планирует заработать на выходе своих портфельных компаний не менее 25 млрд руб.