В Гибралтаре арестована яхта бизнесмена Андрея Мельниченко

В Гибралтаре арестована крупнейшая в мире парусная яхта, принадлежащая российскому бизнесмену Андрею Мельниченко, сообщает портал Yacht Harbour. Причиной стал иск на 15,3 млн евро.

В начале февраля яхта была направлена из немецкого порта Киль в Испанию на отделочные работы. Предполагалось, что в конце весны она будет передана владельцу.

Но судостроительная компания Nobiskrug подала иск к заказчику – Valla Yachts Limited. Nobiskrug утверждает, что заказчик не перечислил в срок последний транш размере 9,8 млн евро.

Кроме того, у компании возникли претензии в связи с долгами по субподрядным счетам на 5,5 млн евро. В итоге общая сумма иска составила 15,3 млн евро.