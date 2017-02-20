Компания S7 Group получила лицензию на космическую деятельность

Компания «С7 космические транспортные системы» - одна из «дочек» S7 Group - получила лицензию на космическую деятельность в России, сообщила группа компаний.

В сентябре минувшего года был подписан контракт между S7 Group и группой Sea Launch: S7 купил у Sea Launch активы плавучего космодрома «Морской старт» – корабль Sea Launch Commander и платформу в Тихом океане Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.

ЗАО «Группа компаний С7» (бренд S7) – крупнейший частный и второй после «Аэрофлота» перевозчик в России, владеет авиакомпаниями «Сибирь» и «Глобус», принадлежит супругам Владиславу и Наталье Филевым.