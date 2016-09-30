«В космосе я буду первым»

«Я учился по этой специальности (ракетной), служил на командном подземном пункте ракетной базы, служил на космодроме, я летчик, парашютист - почему бы мне не стать космонавтом? В авиации я не могу быть первым, уже есть "Аэрофлот", но в космосе - буду», - рассказал гендиректор и совладелец S7 Group (крупнейший частный и второй после «Аэрофлота» российский перевозчик) Владислав Филев на пресс-конференции.

S7 становится первым частным российским инвестором в космическую отрасль: во вторник было объявлено, что она покупает у щвейцарской компании Sea Launch (принадлежит ракетной космической корпорации «Энергия») активы плавучего космодрома «Морской старт» – корабль Sea Launch Commander, платформу в Тихом океане Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch. Сделка должна быть закрыта через полгода, возобновление запусков планируется через 18 месяцев.

«Для меня тема космоса не нова, в нашей группе много людей интересуются космонавтикой, и мы решили продолжать это дело в России», - продолжил Филев. Он добавил, что переговоры о покупке космодрома шли примерно полтора года. Гендиректор «Энергии» Владимир Солнцев сказал, что на космодром было много претендентов, но выбрана S7, так как предложила наиболее проработанную программу, а технологии компании могут дать хорошую синергию с проектом космодрома.

Филев пояснил, что речь идет о компетенциях в финансировании проектов и технологиях продаж. «Для авиакомпании перевозить людей не главное, главное - уметь продавать. Советская наука была в авангарде мировой, но не всегда могла монетизировать свой научный и технический потенциал. Наша задача - монетизировать потенциал "Морского старта". Продавать мы будем максимально дорого», - рассказал он.

Швейцарская Sea Launch была создана в 1995 г. для организации космических запусков. Изначально ее крупнейшим акционером был Boeing с долей 40%, у «Энергии» (входит в «Роскосмос») было 25%, у норвежской судостроительной компании Aker Kvaerner – 20%, у украинских ПО «Южмаш» и КБ «Южное» – 10 и 5%. В 2009 г. компания обанкротилась, запуски прекратились в 2014 г. Всего за время существования проекта было осуществлено 36 запусков, из которых 32 – успешные. После реструктуризации при банкротстве доля «Энергии» увеличилась до 95%, у Boeing осталось 3%, у норвежской Aker Solutions – 2%. На конец 2014 г. (более поздних данных нет) Sea Launch AG через цепочку юрлиц на 99,5% принадлежит «Энергии» (данные швейцарского и люксембургского реестров).

Запуски с «Морского старта» прекратились в 2014 г. потому, что КБ «Южмаш» отказалось поставлять России ракетоноситель «Зенит-3SL», на который рассчитан «Морской старт». Филев не стал рассказывать, ведет ли переговоры с «Южмашем» о возобновлении сотрудничества. «Мы коммерческая организация, если они смогут поставить нам ракету, мы ее купим, нет - это будет их потеря», - сказал он только. Филев добавил, что сейчас есть определенное количество ракет «Зенит», которые можно использовать для запусков, но деталей не раскрыл. Оставшийся жизненный цикл космодрома - 15-20 лет, он рассчитан на шесть запусков в год. За 15 лет - 90 запусков, под такое количество можно и новую ракету строить, и не одну, рассказал Филев.

Об инвестициях Филев тоже распространяться не стал. «Космических проектов такое количество, что потратить можно очень много. Но будем исходить из возможностей: наша выручка (S7 Group) - примерно 100 млрд руб. в год, мы прибыльные, не имеем долга. Мы не думаем ограничиваться только запусками, но планируем оказывать интегральные услуги, например запускать собственный спутник», - сказал он. Запуск может стоить $70 млн, спутник - $250 млн, весь проект - $320, в год получается $1,6 - каждый год столько вытаскивать из кармана невозможно, будем искать партнеров», - рассуждает он. Bloomberg со ссылкой на два источника сообщало, что «Морской старт» покупается примерно за $100 млн, на пресс-конференции в Мексике Филев заявил, что всего инвестирует в проект свыше $150 млн.

В 2015 г. суммарная выручка по РСБУ ЗАО «Группа компаний «С 7» и принадлежащих ей авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» составила 102 млрд руб., суммарная чистая прибыль – 1,9 млрд руб. (около $30 млн), консолидированные показатели группа не раскрывает.

На вопросы о рисках проекта (сделку еще должны одобрить американские регуляторы) и высокой конкуренции (преимущество «Морского старта» - возможность запуска с экватора, но появившийся новый космодром Куру тоже близок к экватору; про конкуренцию со Space X Илона Маска) Филев пожимал плечами, отвечал шутками и цитатами из бизнес-классики: «Как сказал Билл Гейтс, любую компанию от банкротства отделяют только 180 дней. Джек Уэлш сказал, что как ни предсказывают экономические кризисы, они всегда приходят внезапно, но тот, кто выживает, становится сильнее». Он дал понять, что конкуренции не боится: «В авиации есть "Аэрофлот", с такой историей, с господдержкой - они вообще на экваторе находятся. Получается, что никому больше летать не надо, но есть же большое количество авиакомпаний».

Закончил мероприятие Филев цитатой из Черчилля: «Надо выбирать трудные пути, на них меньше конкуренции».