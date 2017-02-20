Минэнерго предложило установить для «дочек» «Россетей» дивиденды в 25% от прибыли по РСБУ – ТАСС

Минэнерго России предлагает установить для дочерних компаний «Россетей» размер дивидендов по итогам 2016 г. в 25% от чистой прибыли по российским стандартам финансовой отчетности, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

При этом он уточнил, что решение не окончательное и совет директоров компаний может принять решение о повышении размера выплат.

Согласно решению правительства, по итогам 2015 г. энергетические акционерные общества с госучастием выплатили в качестве дивидендов не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ (без учета доходов и расходов от переоценки обращающихся на рынке акций «дочек») или по МСФО, в зависимости от того, какой показатель выше. Эта норма действовала только на дивиденды по итогам 2015 г. При этом Минфин России предлагает закрепить эту норму бессрочно, а Минэкономразвития - только до 2019 г. В 2017 г. Минфин рассчитывает получить доход от дивидендов госкомпаний в размере 339 млрд руб., в 2018 г. - 296 млрд руб., в 2019 г. - 263 млрд руб.