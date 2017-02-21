«Роснефть» и ливийская NOC договорились о сотрудничестве и добыче нефти

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) и «Роснефть» подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, которое закладывает основу для инвестиций российской компании в нефтяном секторе Ливии.

Соглашение было подписано в Лондоне председателем NOC Мустафой Саналла и главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным в кулуарах IP Week.

По сообщению NOC, соглашение предусматривает создание совместной рабочей комиссии для оценки возможностей в различных сферах, включая разведку и добычу. «Роснефть» и NOC также подписали соглашение о добыче нефти.

Саналла отметил, что соглашение является шагом на пути к планам страны по стимулированию иностранных инвестиций для увеличения производства нефти в Ливии до уровня 2,1 млн баррелей в сутки к 2020 г.

В «Роснефти» не комментируют данное сообщение.