ОПЕК не видит проблем в связи с ростом экспорта нефти из России

ОПЕК не видит проблем в связи с ростом экспорта нефти из России, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия стала лидером по производству нефти в декабре, обогнав Саудовскую Аравию. В течение декабря в России добывалось 10,49 млн баррелей в день, что на 29 000 баррелей меньше, чем в ноябре. В то же время, по данным JODI, Саудовская Аравия сократила ежедневную добычу до 10,46 млн баррелей с 10,72 млн баррелей месяцем ранее. Bloomberg отмечает, что Россия обогнала Саудовскую Аравию по этому показателю впервые с марта 2016 г. США в декабре стали третьими по добыче нефти - 8,8 млн баррелей в день против 8,9 млн в ноябре.