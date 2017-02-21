Американская Yum! Brands сменила руководство сети KFC в России

Американская Yum! Brands Inc. сменила руководство сети KFC и создала на основе российского подразделения (Yum! Brands Russia) центр управления бизнесом в Восточной и Центральной Европе.

Гендиректор Yum! Brands Russia & CIS (управляет российскими сетями KFC и Pizza Hut) Олег Писклов назначен управляющим директором по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе.

Компания упразднила должность гендиректора Yum! Brands Russia и назначила гендиректором сети KFC в России и СНГ Раису Полякову, которая ранее работала коммерческим директором российского подразделения Yum! Brands.

Yum! Brands Russia теперь будет отвечать не только за операции в России и странах СНГ - компания стала центром управления (макрорегиональным хабом) для Восточной и Центральной Европы, говорится в ее сообщении. Это связано с рекордными финансовыми результатами российского бизнеса за последние пять лет.

Yum! Brands также объявила о планах продать до 180 ресторанов KFC в России (как строящихся, так и работающих) франчайзинговым партнерам. К 2020 г. будет открыто до 1000 новых франчайзинговых ресторанов, рассчитывает компания. Сама Yum! Brands останется владельцем 50 ресторанами KFC.

В России на конец 2016 г. работали более 510 ресторанов KFC и более 40 Pizza Hut.