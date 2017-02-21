С яхты бизнесмена Мельниченко сняли арест

С крупнейшей в мире яхты, принадлежащей миллиардеру Андрею Мельниченко, сняли арест. «Этот неприятный эпизод закончен. Парусная яхта «А» будет передана проектной команде владельца и покинет Гибралтар в самое ближайшее время», – приводит Forbes слова представителя бизнесмена.

Причиной ареста яхты Sailing Yacht A стал иск судостроительной компании Nobiskrug к заказчику – Valla Yachts Limited – на 15,3 млн евро. Nobiskrug утверждает, что заказчик не перечислил в срок последний транш размере 9,8 млн евро. У компании также возникли претензии в связи с долгами по субподрядным счетам на 5,5 млн евро.