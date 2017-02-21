Министры энергетики России и Ирана обсуждали возможность своп сделок «нефть в обмен на товары»

Министр энергетики России Александр Новак и министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане на встрече во вторник обсудили возможность своп сделок «нефть в обмен на товары». Об этом сообщил Зангане.

Иранский министр также сообщил, что на встрече с Александром Новаком они обсуждали выполнение соглашения по сокращению добычи нефти и высоко оценили то, как оно выполняется.

Зангане добавил, что переговоры России и Ирана по нефтегазовым контрактам находятся на продвинутой стадии, Тегеран ожидает от российских компаний предложений по ним, «технические условия, финансовые параметры».

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