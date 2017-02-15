Влияние ОПЕК на рынок нефти под вопросом

Трейдеры открыли рекордное количество длинных позиций по нефти, но рынок не готов расти, не понимая, как многочисленные факторы влияют на соотношение спроса и предложения

Чтобы оценить эффект от снижения нефтедобычи Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК), данных о добыче самого картеля уже недостаточно, утверждают трейдеры. Помимо этого им приходится следить за признаками роста добычи в США, уровнем запасов нефти, а также за данными от России и других крупных нефтедобытчиков. Из-за многофакторности подобного анализа нефть торгуется в основном в диапазоне $51-56 за баррель с тех пор, как цены выросли на 20% после ноябрьского соглашения ОПЕК о сокращении добычи.

Подтверждение этого можно было наблюдать в понедельник. Несмотря на то что ОПЕК сообщила о выполнении обязательств примерно на 90%, нефть Brent подешевела на 2% до $55,59 за баррель. По словам трейдеров и аналитиков, основная причина падения в том, что в соглашение ОПЕК не включены Ливия и Нигерия, а наблюдающийся в них рост добычи препятствует сокращению мировых запасов нефти в хранилищах.