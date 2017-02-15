Мировая экономика

Влияние ОПЕК на рынок нефти под вопросом

Трейдерам еще никогда не было так сложно оценить эффективность сокращения добычи картелем
Трейдеры открыли рекордное количество длинных позиций по нефти, но рынок не готов расти, не понимая, как многочисленные факторы влияют на соотношение спроса и предложения
Трейдеры открыли рекордное количество длинных позиций по нефти, но рынок не готов расти, не понимая, как многочисленные факторы влияют на соотношение спроса и предложения
Hasan Jamali / AP

Чтобы оценить эффект от снижения нефтедобычи Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК), данных о добыче самого картеля уже недостаточно, утверждают трейдеры. Помимо этого им приходится следить за признаками роста добычи в США, уровнем запасов нефти, а также за данными от России и других крупных нефтедобытчиков. Из-за многофакторности подобного анализа нефть торгуется в основном в диапазоне $51-56 за баррель с тех пор, как цены выросли на 20% после ноябрьского соглашения ОПЕК о сокращении добычи.

Подтверждение этого можно было наблюдать в понедельник. Несмотря на то что ОПЕК сообщила о выполнении обязательств примерно на 90%, нефть Brent подешевела на 2% до $55,59 за баррель. По словам трейдеров и аналитиков, основная причина падения в том, что в соглашение ОПЕК не включены Ливия и Нигерия, а наблюдающийся в них рост добычи препятствует сокращению мировых запасов нефти в хранилищах.

Цены на нефть достигли локального пика
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