Структура Гурьевых купила 2,7% акций «Фосагро» у Игоря Антошина в рамках SPO

Структура семьи Гурьевых, Adorabella Limited, приобрела 2,7% акций «Фосагро» у члена совета директоров Игоря Антошина, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Всего Adorabella Limited приобрела 3,496 млн 500 акций. Все действия по переходу прав собственности завершены.

Таким образом, в результате сделки в свободном обращении (free-float) осталось 25,1% акций компании, доля Adorabella Limited составила 21,15%, компании Chlodwig Enterprises Limited, также принадлежащей семье Гурьевых, - 22,51%, члена совета директоров компании Игоря Антошина - 11,88%, включая 1,92% акций, заложенных в репо. Еще 14,54% акций принадлежат ректору Горного университета Владимиру Литвиненко и 4,82% - Евгении Гурьевой.

В начале февраля стало известно, что один из акционеров «Фосагро», компания Adorabella Limited, бенефициарами которой являются Андрей Гурьев и члены его семьи, планирует продать в рамках SPO до 5% акций компании - до 6,475 млн штук. При этом часть выручки от продажи бумаг предполагается направить на покупку 3% акций «Фосагро» у члена совета директоров Игоря Антошина.