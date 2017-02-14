«Фосагро» достигла целей SPO

Рассматривают ли акционеры компании еще одно размещение, пока сказать сложно, отметил ее гендиректор

Сегодня сложно сказать, будут ли миноритарии или другие акционеры «Фосагро» планировать еще одно размещение акций, сказал гендиректор компании Андрей Гурьев. С точки зрения повышения уровня ликвидности в индексе MSCI, цель достигнута, оценил он прошедшее недавно SPO компании. Это должно очень позитивно сказаться на ликвидности «Фосагро», учитывая, что это было размещение именно локальных акций, подчеркнул Гурьев. Сейчас у акционеров подписан запрет продажи акций на 90 дней, добавил он.

На прошлой неделе «Фосагро» в рамках SPO на Московской бирже продала 4,5% акций по 2550 руб. за штуку. Дисконт составил 5,6%. Сумма сделки — около 15 млрд руб. В размещении компании поучаствовали инвесторы из США, Великобритании, Европы, Азии и Ближнего Востока. В том числе на $100 млн акции приобрел консорциум РФПИ, Российско-китайского инвестиционного форума и фондов Ближнего Востока.

В результате сделки доля основного акционера компании, семьи Гурьевых, снизилась до 48,48%, а доля акций в свободном обращении превысила 25%. В мае прошлого года акции «Фосагро» были включены в индекс MSCI Russia. Тогда free float компании составлял 20,6%, его вес оценивался в 0,25. Увеличение free float позволит «Фосагро» довести значение индекса до 0,3, а это поможет компании привлечь инвесторов более высокого уровня, говорили аналитики.

Теперь существует хорошая пропорция между GDR «Фосгаро», в которых в основном была ликвидность, и акциями на Московской бирже, отметил Гурьев. «Сегодня мы видим определенные тенденции, связанные с развитием российского фондового рынка», - рассказал он. Те проблемы, которые виделись 2-3 года назад, когда зарубежным инвесторам было выгоднее держать активы в GDR, остались в прошлом, отметил топ-менеджер.

Сегодня держать прибыльную акцию в рублях на Московской бирже дешевле, чем GDR, в том числе из-за расходов на конвертацию, сказал Гурьев, напомнив также о других последних крупных размещениях (ТМК, «Детский мир»). Размещение «Фосагро» на Московской бирже показывает, что инвесторы не боятся входить в российский фондовый рынок и считают владение российскими акциями таким же безрисковым, как и владение GDR, отметил Гурьев.

С момента SPO акции «Фосагро» на Московской бирже подешевели почти на 8% и во вторник торгуются на уровне 2485 руб. за акцию. Капитализация компании составляет 322,5 млрд руб.