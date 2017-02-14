«Фосагро» достигла целей SPO
- Иван Песчинский
- / Ведомости
Сегодня сложно сказать, будут ли миноритарии или другие акционеры «Фосагро» планировать еще одно размещение акций, сказал гендиректор компании Андрей Гурьев. С точки зрения повышения уровня ликвидности в индексе MSCI, цель достигнута, оценил он прошедшее недавно SPO компании. Это должно очень позитивно сказаться на ликвидности «Фосагро», учитывая, что это было размещение именно локальных акций, подчеркнул Гурьев. Сейчас у акционеров подписан запрет продажи акций на 90 дней, добавил он.
На прошлой неделе «Фосагро» в рамках SPO на Московской бирже продала 4,5% акций по 2550 руб. за штуку. Дисконт составил 5,6%. Сумма сделки — около 15 млрд руб. В размещении компании поучаствовали инвесторы из США, Великобритании, Европы, Азии и Ближнего Востока. В том числе на $100 млн акции приобрел консорциум РФПИ, Российско-китайского инвестиционного форума и фондов Ближнего Востока.
В результате сделки доля основного акционера компании, семьи Гурьевых, снизилась до 48,48%, а доля акций в свободном обращении превысила 25%. В мае прошлого года акции «Фосагро» были включены в индекс MSCI Russia. Тогда free float компании составлял 20,6%, его вес оценивался в 0,25. Увеличение free float позволит «Фосагро» довести значение индекса до 0,3, а это поможет компании привлечь инвесторов более высокого уровня, говорили аналитики.
Теперь существует хорошая пропорция между GDR «Фосгаро», в которых в основном была ликвидность, и акциями на Московской бирже, отметил Гурьев. «Сегодня мы видим определенные тенденции, связанные с развитием российского фондового рынка», - рассказал он. Те проблемы, которые виделись 2-3 года назад, когда зарубежным инвесторам было выгоднее держать активы в GDR, остались в прошлом, отметил топ-менеджер.
Сегодня держать прибыльную акцию в рублях на Московской бирже дешевле, чем GDR, в том числе из-за расходов на конвертацию, сказал Гурьев, напомнив также о других последних крупных размещениях (ТМК, «Детский мир»). Размещение «Фосагро» на Московской бирже показывает, что инвесторы не боятся входить в российский фондовый рынок и считают владение российскими акциями таким же безрисковым, как и владение GDR, отметил Гурьев.
С момента SPO акции «Фосагро» на Московской бирже подешевели почти на 8% и во вторник торгуются на уровне 2485 руб. за акцию. Капитализация компании составляет 322,5 млрд руб.