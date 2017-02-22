«Роснефть» выдала венесуэльской PDVSA $1,5 млрд авансов

«Роснефть» в 2016 г. выдала венесуэльской госкомпании PDVSA авансы на сумму около $1,5 млрд по контракту на поставку нефти, говорится в отчете компании по МСФО.

«В мае 2016 г. компания выдала аванс в сумме $500 млн (32 млрд руб. по официальному курсу ЦБ на дату перечисления аванса) в рамках контракта с PDVSA на поставку нефти. В ноябре 2016 г. компания выдала PDVSA два аванса на $500 млн и $205 млн (32 млрд и 13 млрд руб. соответственно по официальному курсу ЦБ на даты перечисления авансов)», - сообщается в документе.

Кроме того, в декабре 2016 г. «Роснефть» выдала PDVSA еще один аванс на $280 млн (18 млрд руб. по официальному курсу ЦБ на дату перечисления аванса).

Год назад PDVSA сообщила, что «Роснефть» хочет вложить $500 млн в проекты в нефтяном бассейне реки Ориноко в Венесуэле и докупить 23,33% в СП Petromonagas, тогда у российской компании было 16,7%, а у PDVSA – 83,3%. Уже в этом году Национальная ассамблея Венесуэлы заблокировала сделку, «Роснефть» заявила, что считает ее полностью законной.

В Венесуэле у «Роснефти» и PDVSA несколько проектов по добыче нефти. Кроме Petromonagas это СП Petromiranda и Petrovictoria, а также Boqueron (у PDVSA - 60%, у «Роснефти» - 26,67%, у австрийской OMV - 13,33%) и Petroperija (у PDVSA - 60%, у «Роснефти» - 40%).

В феврале Reuters написало, что PDVSA задерживает поставки нефти и топлива китайской CNPC и «Роснефти». По данным на конец января венесуэльская компания просрочила на 10 месяцев с поставкой 10 млн баррелей топлива и 3,2 млн баррелей сырой нефти на общую сумму около $750 млн. Среди причин перебоев с поставками называются недостаток хранилищ, неподготовленность танкеров и споры с поставщиками.