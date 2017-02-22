«Роснефть» раскрыла смысл покупки нефти у Курдистана

Контракт на покупку «Роснефтью» нефти у Курдистана положительно скажется на доходности зарубежных downstream активов компании, заявил вице-президент НК по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро на конференции IP Week.

«Соглашение с Курдским региональным правительством Ирака - еще одно важное достижение в развитии потенциала трейдингового подразделения "Роснефти". Увеличение объемов торговли, особенно в нынешних сложных макроэкономических условиях, позволит повысить прибыльность RTSA и увеличить маржу нефтепереработки наших иностранных активов», - сказал он.

"Мы считаем, что сложившаяся на рынке ситуация - положительная для торговли энергоресурсами. Диверсификация позволит "Роснефти" обеспечить устойчивое развитие компании. В рамках данной стратегии мы совершаем продуманные инвестиции в таких ключевых регионах, как АТР: например, приобретение доли в индийской Essar Oil позволит нам получить доступ к одному из наиболее динамично растущих рынков топлива в мире", - добавил он.

«Роснефть» и правительство Иракского Курдистана подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов, контракт на поставку нефти, сообщила накануне российская компания. Rosneft Trading SA (трейдинговое подразделение «Роснефти») также договорилась покупать у Курдистана нефть в период с 2017 по 2019 г. Договор предусматривает предоплату.

«Роснефть» закупает на международном рынке нефть для своих германских заводов - в 2015 г. было куплено 9,6 млн т на сумму 229 млрд руб. В Германии «Роснефть» владеет долями в трех НПЗ, контролирует более 12% нефтеперерабатывающих мощностей с общим объемом переработки 12,5 млн т в год. К 15 марта «Роснефть» может приобрести 49% индийской нефтеперерабатывающей Essar Oil (мощность переработки – 20 млн т).