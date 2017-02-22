В Крыму началось строительство автоподхода к Керченскому мосту

В Крыму начали строить автоподход, ведущий к мосту через Керченский пролив. Глава республики Сергей Аксенов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт открыли закладной камень у города Керчь, сообщает ТАСС.

«Это настоящий праздник для крымчан и знаковое событие. Я уверен, что хватит силы и воли, чтобы завершить строительство в установленные сроки», - сказал Аксенов.

В свою очередь Старовойт отметил, что работы ведутся со стороны Краснодарского края. «Наша задача - синхронизировать работу по строительству моста с федеральной трассой "Таврида" и открыть движение к декабрю 2018 г.», - отметил он, добавив, что стоимость автоподхода оценивается приблизительно в 7,1 млрд руб. Его протяженность составит 8,6 км, автоподход будет иметь четыре полосы для автомобильного движения. Максимальная скорость на нем будет 120 км/ч.

Автоподход к мосту через Керченский пролив расположен с южной стороны Керчи. Он будет пропускать транзитный транспорт в обход города и направлять его на дорогу федерального значения Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь.