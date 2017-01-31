Стройки и инфраструктура

Керченский мост с подходами потребует еще 29 млрд рублей

«Стройгазмонтаж» Ротенберга стал единственным исполнителем контракта по строительству ж/д подходов к мосту
Керченский мост потребует еще 29 млрд рублей
Керченский мост потребует еще 29 млрд рублей
Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Чтобы построить Керченский мост, потребуется еще 29,4 млрд руб., следует из документов, опубликованных на сайте правительства. Новым распоряжением назначен единственный исполнитель по контракту с Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) – «Стройгазмонтаж» (СГМ, принадлежит Аркадию Ротенбергу, контракт на 16,9 млрд руб.) должен построить железнодорожные подходы к мосту.

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Через запрос котировок подрядчика найти не удалось – в январе Росжелдор в третий раз признал несостоявшимся конкурс на строительство железнодорожных подходов, так как не было заявок. СГМ должен построить 18 км железной дороги, которая будет примыкать к однопутному участку Керчь – Джанкой, а также 40 зданий, 29 искусственных сооружений и один тоннель, реконструировать станцию Багерово, построить парк станции Керчь-Южная, базу дислокации пожарных и восстановительных поездов.

Определение СГМ исполнителем работ позволит завершить строительство железнодорожных подходов синхронно с сооружением моста через Керченский пролив, пишет правительство (1 декабря 2019 г.).

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Еще один контракт, на обеспечение безопасности подъездов к мосту, Росжелдор должен заключить с ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса» (5,2 млрд руб. в ценах соответствующих лет). Предприятие создано в 2002 г. для охраны объектов госсобственности и прочих, находящихся в сфере ведения Минтранса, поясняет министерство в сообщении. У ФГУПа девять филиалов и более 800 объектов под охраной от Калининграда до Владивостока.

Этот же ФГУП назначен единственным исполнителем, отвечающим за всю безопасность моста: у него будет контракт и с ФКУ «Упрдор «Тамань» (4,5 млрд руб.). Речь идет об установке систем заграждения, досмотра, теленаблюдения для круглосуточного контроля и видеорегистрации с возможностью автоматического анализа изображений, а также комплексные системы связи и оповещения, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, охраны акватории в непосредственной близости от мостового сооружения, говорит представитель ФКУ «Упрдор «Тамань», предполагается устройство пунктов управления системами безопасности.

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За безопасность автомобильных подходов к мосту также будет отвечать ФГУП Минтранса – контракты с казенным учреждением «Служба автомобильных дорог Крыма» (2,1 млрд руб.) и ФКУ «Упрдор «Черноморье» (700 млн руб.).

Были проведены конкурентные переговоры, говорится в материалах правительства, по итогам исполнителем определено ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса», поскольку обладает значительным опытом работы по созданию информационно-телекоммуникационных сетей, систем сбора и обработки информации, а также квалифицированным персоналом.

Керченский мост должен соединить Крым и Таманский полуостров. 19-километровый мост будет включать как четырехполосный автомобильный мост, так и два пути железнодорожного моста. Контракт на строительство был подписан в марте 2015 г. Единственным исполнителем контракта на 223 млрд руб. правительство назначило «Стройгазмонтаж». Всего строительство объекта стоит 227,9 млрд руб. – 4,78 млрд руб. составят затраты госзаказчика (строительный контроль, авторский надзор, выкуп и оформление в постоянное пользование земельных участков, а также непредвиденные расходы). Из них уже потрачено 113 млрд руб.

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