Керченский мост с подходами потребует еще 29 млрд рублей

Чтобы построить Керченский мост, потребуется еще 29,4 млрд руб., следует из документов, опубликованных на сайте правительства. Новым распоряжением назначен единственный исполнитель по контракту с Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) – «Стройгазмонтаж» (СГМ, принадлежит Аркадию Ротенбергу, контракт на 16,9 млрд руб.) должен построить железнодорожные подходы к мосту.

Через запрос котировок подрядчика найти не удалось – в январе Росжелдор в третий раз признал несостоявшимся конкурс на строительство железнодорожных подходов, так как не было заявок. СГМ должен построить 18 км железной дороги, которая будет примыкать к однопутному участку Керчь – Джанкой, а также 40 зданий, 29 искусственных сооружений и один тоннель, реконструировать станцию Багерово, построить парк станции Керчь-Южная, базу дислокации пожарных и восстановительных поездов.

Определение СГМ исполнителем работ позволит завершить строительство железнодорожных подходов синхронно с сооружением моста через Керченский пролив, пишет правительство (1 декабря 2019 г.).

Еще один контракт, на обеспечение безопасности подъездов к мосту, Росжелдор должен заключить с ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса» (5,2 млрд руб. в ценах соответствующих лет). Предприятие создано в 2002 г. для охраны объектов госсобственности и прочих, находящихся в сфере ведения Минтранса, поясняет министерство в сообщении. У ФГУПа девять филиалов и более 800 объектов под охраной от Калининграда до Владивостока.

Этот же ФГУП назначен единственным исполнителем, отвечающим за всю безопасность моста: у него будет контракт и с ФКУ «Упрдор «Тамань» (4,5 млрд руб.). Речь идет об установке систем заграждения, досмотра, теленаблюдения для круглосуточного контроля и видеорегистрации с возможностью автоматического анализа изображений, а также комплексные системы связи и оповещения, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, охраны акватории в непосредственной близости от мостового сооружения, говорит представитель ФКУ «Упрдор «Тамань», предполагается устройство пунктов управления системами безопасности.

За безопасность автомобильных подходов к мосту также будет отвечать ФГУП Минтранса – контракты с казенным учреждением «Служба автомобильных дорог Крыма» (2,1 млрд руб.) и ФКУ «Упрдор «Черноморье» (700 млн руб.).

Были проведены конкурентные переговоры, говорится в материалах правительства, по итогам исполнителем определено ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса», поскольку обладает значительным опытом работы по созданию информационно-телекоммуникационных сетей, систем сбора и обработки информации, а также квалифицированным персоналом.

Керченский мост должен соединить Крым и Таманский полуостров. 19-километровый мост будет включать как четырехполосный автомобильный мост, так и два пути железнодорожного моста. Контракт на строительство был подписан в марте 2015 г. Единственным исполнителем контракта на 223 млрд руб. правительство назначило «Стройгазмонтаж». Всего строительство объекта стоит 227,9 млрд руб. – 4,78 млрд руб. составят затраты госзаказчика (строительный контроль, авторский надзор, выкуп и оформление в постоянное пользование земельных участков, а также непредвиденные расходы). Из них уже потрачено 113 млрд руб.