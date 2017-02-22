Правительство выдвинуло Анатолия Сердюкова в совет директоров ОАК

Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Всего было выдвинуто 16 кандидатур, в их числе – индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», бывший министр обороны Анатолий Сердюков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель министра экономического развития Евгений Елин.