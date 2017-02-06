Заместителем гендиректора «Ростеха» назначен Назаров, а не Сердюков, как сообщали СМИ

Заместителем генерального директора «Ростеха» назначен бывший управляющий директор по непрофильным и проблемным активам госкорпорации Александр Назаров, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что бывший министр обороны Анатолий Сердюков может быть назначен заместителем гендиректора.

Занимавший эту позицию Дмитрий Шугаев был назначен директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, с 3 февраля он освобожден от должности в госкорпорации, добавили в «Ростехе». Международное сотрудничество будет курировать заместитель гендиректора по инвестициям Дмитрий Леликов, уточнили в пресс-службе.