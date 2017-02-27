Rusal планирует разместить в Китае панда-бонды на сумму до 1 млрд юаней – Bloomberg

UC Rusal планирует разместить панда-бонды на сумму до 1 млрд юаней (около $145 млн) сроком на три года, сообщает «Прайм» со ссылкой на Bloomberg и его источники. Для организации размещения компания наняла China International Capital Corp (CICC) и провела road show в Азии 20–25 февраля.

Панда-бонды – это облигации, размещаемые иностранными компаниями и банками на внутреннем рынке Китая в юанях.

В начале февраля Rusal зарегистрировал на Шанхайской бирже проспект эмиссии облигаций для иностранных компаний на 10 млрд юаней ($1,5 млрд, panda bonds) сроком на семь лет и сообщил, что станет «первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой могут быть предложены инвесторам на долговом рынке КНР». Деньги от размещения Rusal планирует направить в том числе на закупку в Китае необходимого сырья для предприятий.