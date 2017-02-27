«Газпром нефть» не изменит планов по добыче нефти на этот год

«Газпром нефть» сохраняет план производства нефти на 2017 г., несмотря на соглашение России с ОПЕК по сокращению добычи, заявил журналистам руководитель компании Александр Дюков. Его цитирует ТАСС. Ранее сообщалось, что «Газпром нефть», которая по планам должна была интенсивно нарастить добычу по итогам года, в январе больше остальных компаний ее сократила.

По словам Дюкова, компания будет добиваться четкого выполнения плана по добыче: выполнять, но не превышать график по сокращению добычи.

В соответствии с договоренностями стран ОПЕК с не входящими в картель нефтедобывающими странами Россия обязалась снизить добычу в первом полугодии 2017 г. на 300 000 баррелей в сутки.