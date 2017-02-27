«Русагро» готова вложить $1 млрд в переработку молока на Дальнем Востоке

Группа компаний «Русагро» вложит в развитие переработки молока на Дальнем Востоке $1 млрд. Об этом на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» на Российском инвестиционном форуме сообщил председатель совета директоров ООО «Группа компаний "Русагро" Вадим Мошкович.

«Готовы инвестировать $1 млрд в молокопереработку [на Дальнем Востоке], – сказал Мошкович. Он отметил, что молочная продукция имеет большие перспективы для импорта в страны АТР: Китай, Республику Корею и Японию.