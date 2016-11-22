«Русагро» первой из крупных агрокомпаний заморозила инвестпроект из-за сокращения господдержки АПК

«Русагро» планировала построить теплицы на 100 га в Тамбовской области и выращивать там огурцы, помидоры и салат, рассказывал гендиректор холдинга Максим Басов в декабре 2015 г.

Совет директоров «Русагро» Вадима Мошковича 18 ноября принял решение о замораживании проекта строительства тепличного комплекса за 24 млрд руб. из-за недостаточной господдержки сельского хозяйства на 2017 г., сообщила группа. «Компания не может рассчитывать на получение всех льгот, таких как субсидирование процентных ставок и возмещение капитальных затрат, в полном объеме», – объяснила причины остановки проекта директор по инвестициям «Русагро» Светлана Кузнецова.

В бюджет-2016 на реализацию программы развития АПК закладывалось 237 млрд руб., но из-за кризиса выделено 215 млрд. В принятом в первом чтении проекте бюджета на 2017 г. сумма еще меньше – 204,5 млрд руб.

«Русагро» планировала построить теплицы на 100 га в Тамбовской области и выращивать там огурцы, помидоры и салат, рассказывал гендиректор холдинга Максим Басов в декабре 2015 г. По словам Кузнецовой, мощность первого тепличного комплекса должна была составить 90 000 т овощей в год. Всего «Русагро» собиралась построить 300 га теплиц и стать крупнейшим в стране производителем тепличных овощей с долей рынка в 20%, отмечал Басов.

Компания планировала до 30% средств вложить самостоятельно, а остальное привлечь в банках. Группа рассчитывала на государственные субсидии по возмещению части процентной ставки по кредитам и возврату 20% капитальных затрат. Весной «Русагро» привлекла от продажи GDR примерно $250 млн, часть которых должна была пойти на теплицы.

Проект заморожен на стадии подготовки участка в 100 га к строительству и проектирования, поэтому значимых затрат группа не понесла, продолжает Кузнецова, обещая, что компания вернется к проекту, как только господдержка будет увеличена. Правда, Минсельхоз пока не погасил задолженность по субсидиям перед «Русагро» – около 900 млн руб., по ее словам. Компания уже не рассчитывает получить эти деньги, признает Кузнецова. Представитель Минсельхоза на запрос не ответил.

Из-за проблем с выделением господдержки отложил строительство оптово-распределительного центра в Новосибирской области за 16,5 млрд руб. холдинг «Росагромаркет» (создан Proxima Capital Group и девелопером «Ермак»), говорил его гендиректор Богдан Григорьев. Если государство одобрит господдержку для компании, то она планирует начать стройку весной 2017 г., уточнил ее представитель. Долг по субсидиям перед группой «Черкизово» – около 2 млрд руб., сообщил ее представитель. По его словам, невыплата этих денег лишает компанию возможности исполнять обязательства по инвестиционным соглашениям с регионами.

Проблемы с выплатой Минсельхозом даже уже одобренных субсидий начались в прошлом году. О невыплате субсидий в очередной раз заявили производители молока: они обратились к курирующему вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой помочь. Долг государства перед молочной отраслью, по данным Союзмолока, – 7,5 млрд руб. Коллапс в мерах господдержки просто сведет к нулю инвестиционную активность в отрасли, опасается заместитель гендиректора ГК «Дамате» Андрей Григоращенко.

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков не согласен с тем, что проблема «Русагро» в субсидиях: 100 га теплиц – это слишком большая площадь, программы господдержки не рассчитаны на такие большие проекты. Другие компании, по его словам, обычно делают проекты на 20 га и это крупные комплексы. Заявленный тепличный проект «Русагро» – скорее, «дань моде» на волне подогреваемого обещаниями господдержки интереса потенциальных инвесторов к отрасли, замечает гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. На фоне отсутствия у группы реального опыта в управлении тепличным бизнесом и наличия уже работающих и проверенных направлений для инвестиций, а также неоднозначности госполитики по поддержке производителей решение «Русагро» выглядит логично, замечает она.