РЖД может продать портфельному инвестору около 25% Gefco

РЖД может продать около 25% французской логистической компании Gefco портфельному инвестору, но сохранят за собой контроль. Как передает «Прайм», это сообщил журналистам в Сочи президент железнодорожной компании Олег Белозеров. Сейчас РЖД принадлежит 75% Gefco.

В компании обсуждают, нужен ли ей «ровно такой пакет», сказал Белозеров. «Мы можем оставит у себя просто контрольный пакет акций», - допустил он. Покупателем около 25% Gefco может стать «портфельный инвестор, кого интересует хорошая доходность», полагают в компании.