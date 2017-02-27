РФПИ интересуется покупкой акций Gefco у РЖД

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) интересуется покупкой акций Gefco у РЖД, сообщил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах инвестфорума в Сочи.

«Да, мы подтверждаем интерес к Gefco. Нам интересна эта компания, и мы сейчас внимательно ее изучаем», - сказал он, отвечая на вопрос, интересно ли РФПИ возможное приобретение у РЖД акций логистической компании Gefco.

При этом Дмитриев отказался комментировать размер пакета в Gefco, который мог бы быть интересен фонду.