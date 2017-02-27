«Северный поток – 2» не удовлетворяет целям ЕС по диверсификации источников энергии – ЕК

Еврокомиссия (ЕК) указывает, что приоритетом ЕС является соревновательный и диверсифицированный газовый рынок, заявил в понедельник в Брюсселе член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете.

«В этом контексте мы будем развивать различные инфраструктуры, улучшать безопасность газоснабжения, и в том же контексте не является необходимостью делать ставку на "Северный поток - 2", - отметил Ариас Каньете на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по энергетике.

«Мы будем продолжать поддерживать транзит российского газа через Украину. И мы заявляли, что "Северный поток - 2" не вполне соответствует нашим целям, потому что он не позволяет получить доступ к новым источникам снабжения, и кроме того, европейский рынок газа достаточно крепок, чтобы обойтись без него», - сказал он (цитаты по «Интерфаксу»).

Ввод «Северного потока - 2» запланирован на конец 2019 г. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.