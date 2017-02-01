Путин обсудит в Венгрии возможность ответвления «Северного потока»

В четверг в ходе визита президента России Владимира Путина в Венгрию будет обсуждаться сотрудничество двух стран в рамках проектов «Северный поток» и «Турецкий поток», заявил помощник президента Юрий Ушаков.

«Да, обсуждается вопрос, что и какое-то может быть ответвление «Северного потока», - сказал Ушаков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли и в каком виде обсуждаться вопрос участия Венгрии в данном проекте и возможно ли присоединение этой страны к нему.

В сфере энергетики между Россией и Венгрией сотрудничество весьма активно, добавил помощник президента, и эта страна «вполне благоприятные позиции по всем вопросам занимает» для России. «У них есть некоторые сомнения относительно "Северного потока - 2", но будут рассмотрены различные варианты, которые не должны Венгрию обидеть», - сказал Ушаков.

Он добавил, что в ходе визита также будет обсуждаться сотрудничество в рамках проекта «Турецкий поток». «Прорабатываем с «Газпромом» новые маршруты поставки энергоносителей через «Северный поток» и «Турецкий поток», - сказал Ушаков.