Бельгийская газотранспортная компания готова стать акционером Nord Stream 2

Бельгийская Fluxys готова помочь «Газпрому» строить газопровод «Северный поток – 2», сообщил ее гендиректор Паскаль де Бюк (цитаты по «Интерфаксу»): «Если бы Fluxys могла помочь в строительстве газопровода – не с технической точки зрения, а стать акционером или еще как-то, в сотрудничестве, – мы готовы». Какую долю хочет получить Fluxys, ее представитель не сказал.

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