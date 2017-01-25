Бельгийская газотранспортная компания готова стать акционером Nord Stream 2 или как-то иначе помочь «Газпрому» строить газопровод, заявил топ-менеджер Fluxys
Е. Разумный / Ведомости
Бельгийская Fluxys готова помочь «Газпрому» строить газопровод «Северный поток – 2», сообщил ее гендиректор Паскаль де Бюк (цитаты по «Интерфаксу»): «Если бы Fluxys могла помочь в строительстве газопровода – не с технической точки зрения, а стать акционером или еще как-то, в сотрудничестве, – мы готовы». Какую долю хочет получить Fluxys, ее представитель не сказал.