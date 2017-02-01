«Газпром» снизил поставки в Европу по «Северному потоку»

Сохранить рекордные объемы экспорта в Европу концерн сможет только при увеличении транзита через Украину

«Газпром» снизил транспортировку газа по газопроводу OPAL в связи с отменой февральских аукционов по решению Европейского суда, сообщил «Ведомостям» представитель «Газпрома». Режим по другим газотранспортным коридорам без изменений, уточнил он.

По данным OPAL Gastransport GmbH, прокачка по «Северному потоку» в среду упадет более чем на 20%, передал «Интерфакс». При этом увеличивать транзит через Украину «Газпром» не намерен, пишет информагентство.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд куб. м соединяет морской газопровод «Северный поток» с Германией и Чехией. Газопровод дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. По решению Европейской комиссии (ЕК) «Газпром» имел право лишь на 50% его мощностей, но в конце октября ЕК одобрила исключение 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета.

В конце 2016 г. «Газпром» начал наращивать поставки в этом направлении. Объем транзита через Украину с 22 декабря стал сокращаться, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу обоими маршрутами фактически не изменялся, сообщал «Нафтогаз Украины» со ссылкой со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) в конце декабря. Начиная с 22 декабря использование маршрута «Северный поток» - OPAL выросло с 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м в сутки (на 41%). В результате «Газпром» нарастил физическую загрузку газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности. К 30 декабря объемы транспортировки газа через украинскую газотранспортную сеть в направлении Словакии уменьшились с 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м в сутки (-19%), говорится в сообщении «Нафтогаза».

В 2016 г. «Северный поток» (пропускная способность - 55 млрд куб. м) был загружен в среднем на 80%, по данным Nord Stream. Потребителям в Евросоюзе было поставлено 43,8 млрд куб. м газа.

«Газпром» наращивал поставки, покупая мощности на ежедневных аукционах, писал «Интерфакс». Аукцион на январь прошел, а торги на следующий месяц были отменены после принятия обеспечительных мер судом по иску PGNiG.

В декабре 2016 г. польская PGNiG вместе с правительством Польши начала оспаривать в Европейском суде решение Еврокомиссии по доступу «Газпрома» к мощностям трубопровода OPAL.

Сейчас рост транзита через Украину не наблюдается, отмечает заместитель гендиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. На Словакию подается около 150 млн куб. м в сутки, как и в течение всего января, отмечает он. Следовательно, временное ограничение использования «Северного потока» приведет к сокращению доступа европейцев к поставкам российского газа, делает вывод Гривач.

У «Газпрома» достаточно гибкости в выборе маршрутов экспорта своего газа, отмечает старший аналитик Vygon Consulting Мария Белова. В последние месяцы объемы прокачки росли по всем направлениям: и транзитом через Украину, и по «Северному потоку» и «Ямал-Европа», говорит она. Запрет на максимальную утилизацию OPAL, безусловно, негативно повлияет на загрузку «Северного потока», сохранить рекордные объемы экспорта в Европу будет возможно только в случае увеличения поставок через Украину, заключает Белова.

Ограничение использования OPAL для «Газпрома» привело к росту цен на спотовом рынке на севере Европы, пишет «Интерфакс». Цена газа с поставкой «в течение дня» на британской площадке National Balancing Point (NBP) протестировала уровень $257,4 за 1000 куб. м после $248 на закрытие торгов во вторник.

За последние три дня спотовые цены на газ в зоне Gaspool выросли на 15%, прибавив около 30 евро за 1000 куб. м, отмечает Гривач.