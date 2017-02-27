Сергей Иванов предложил ввести утилизационный сбор для производителей пакетов

В России необходимо ввести утилизационный сбор для производителей пластиковых пакетов. Такого мнения придерживается спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Мы для автомобилей ввели в свое время утилизационный сбор, и он работает. Уже все к этому привыкли и понимают, что производитель автомобиля должен заплатить за то, что этот автомобиль рано или поздно будет утилизирован. Здесь то же самое... Производитель полиэтиленовых пакетов должен платить, потому что этот пакет нужно будет утилизировать», - пояснил Иванов.

По его словам, «небедные торговые сети» могут предлагать на кассе бумажные пакеты, хотя этот вопрос остается на усмотрение ритейлеров. У потребителя должно быть право выбора, добавил он.

«Он может взять полиэтиленовый пакет, если ему удобно, но производитель этого пакета заплатит за его утилизацию деньги вперед. Утром деньги - вечером стулья. А кто возьмет бумажный пакет, тому не надо ничего платить. Так вообще-то в мире уже все работает, не надо ничего изобретать, это уже сделано в той же Европе», - рассказал Иванов.