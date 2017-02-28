Стадион футбольного клуба ЦСКА получил название «ВЭБ-арена»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали соглашение о присвоении стадиону футбольного клуба названия «ВЭБ-арена».

Гинер подчеркнул, что стадион не удалось бы построить без партнерства с Внешэкономбанком. «Не было бы партнерства с ВЭБ, не было бы того, что шли нога в ногу, не было бы и этой арены», – сказал Гинер на пресс-конференции на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Горьков назвал стадион украшением Москвы. «Я не раз бывал на матчах ЦСКА, и новая арена просто поражает. Не все выглядит богато, но зато стадион универсален и удобен», – сказал он. «Для нас это важный проект. Начался он в 2012 г. и закончился в прошлом. Мы сталкивались с проблемами, но стадион стал примером реализации идей. Мы всегда с Евгением [Гинером] находили решения, даже когда в том году не было денег на финансирование [проекта]. Мы, пусть и с большим трудом, нашли деньги, продолжили строительство и в результате запустили стадион вовремя», – заявил он.

«В стране не так много стадионов, которые сдаются вовремя и еще получают экономию по деньгам», – добавил он.

В октябре прошлого года стало известно, что 35-летний Вадим Гинер, сын Евгения Гинера, с мая 2016 г. контролирует, прямо или косвенно, не менее 75% акций британской компании Bluecastle Enterprises Limited. Bluecastle Enterprises владеет 100% ПФК ЦСКА, 60,1% ОАО «Спортивная тренировочная база «Октябрь» и 50% Юношеской спортивной школы ПФК ЦСКА.