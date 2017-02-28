Роспотребнадзор добился штрафа для Uber за обман пассажиров

Московское управление Роспотребнадзора добилось, что диспетчерская служба Uber будет оштрафована на 100 000 руб. за введение в заблуждение пассажиров. Это сообщает сайт управления. Нарушение он видит в том, что до пассажиров не доводится информация, что услуги им могут оказывать не только водители Uber, но и партнеры компании. Жалобы Uber на это решение отклонили все суды, следует из сообщения.

Роспотребнадзор, изучив документы ООО «Убертекнолоджи», установил, что компания работает под коммерческим обозначением «Uber» (с помощью мобильного приложения «Uber» либо через сайт www.uber.com), принимает заявки потребителей на предоставление услуги по перевозке и формирует базу заявок. «Доступ к базе имеют водители (партнеры), которые и оказывают услуги потребителям, – указывает управление. – Таким образом, общество вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке». Потребителю не сообщают о лицензиях водителей такси, о том, прошли ли они медосвидетельствование. Также до него не доводится информация о потребительских свойствах услуги по перевозке, а именно об исполнителе услуги, так что у него «складывается впечатление, что услугу по перевозке ему оказывает компания Uber, так как потребитель обратился именно к Uber за предоставлением услуги по перевозке».

Управление привлекло компанию к административной ответственности еще в 2016 г. и назначило ей штраф в 100 000 руб. ООО «Убертекнолоджи» оспорило это решение в столичном арбитраже. 1 сентября этот суд отказал компании, «мотивировав свои выводы доказанностью административным органом события и состава правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 14.7 КоАП». Девятый арбитражный апелляционный суд 26 октября 2016 г., а Арбитражный суд Московского округа 14 февраля 2017 г. оставили решение Арбитражного суда Москвы без изменений.