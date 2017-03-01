Котировки «Трансаэро» подскочили на 20% на интересе кредиторов к возрождению компании

Котировки акций «Трансаэро» в среду после открытия торгов подскочили на 20% на новости о плане возрождения авиакомпании. В 10,18 мск акции «Трансаэро» на Московской бирже подорожали до 2,72 руб. (+21,4%) при объеме торгов 13,7 млн руб., к 10,45 мск они снизились до 2,56 руб. (+14,3%).

Сегодня «Ведомости» написали, что некоторые кредиторы попросили у компании детальный бизнес-план создания нового перевозчика. Это следует из писем топ-менеджеров Сбербанка, Россельхозбанка, Абсолют банка и «Юникредит банка» гендиректору «Трансаэро» Александру Бурдину. Долги «Трансаэро» оцениваются в 250–260 млрд руб., в том числе банкам – около 90 млрд руб.

Бурдин предложил банкам план создания новой авиакомпании под брендом «Трансаэро» в ноябре 2016 г.: задолженность должна быть конвертирована в акции нового перевозчика. Рентабельная деятельность новой авиакомпании не гарантирует возврата всех средств, но вернуть можно будет больше, чем при распродаже активов в рамках конкурсного производства, объяснял в интервью «Ведомостям» Бурдин. По его подсчетам, для запуска новой авиакомпании нужны первоначальные инвестиции в $12–13 млн. Банки же смогут распустить резервы, созданные под долги «Трансаэро», указывал Бурдин.

Кроме того, в среду стало известно, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 24 мая решение вопроса о банкротстве авиакомпании "Трансаэро" и введении в отношении нее процедуры конкурсного производства. Представитель временного управляющего, а также самого должника - авиакомпании - заявили ходатайство об отложении судебного заседания.