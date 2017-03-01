Казахстан стремится к отказу от экспорта нефтепродуктов с 2019 года

После модернизации трех нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане объем переработки нефти в стране к 2019 г. вырастет до 17,5 млн т в год с нынешних 14,5 млн и страна будет полностью обеспечена собственными нефтепродуктами. Как передает ТАСС, это заявил министр энергетики Канат Бозумбаев. Он напомнил, что в президентском послании Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на необходимости увеличения объема переработки нефти.

По словам министра, после модернизации НПЗ увеличится производство светлых нефтепродуктов: бензина, дизтоплива, авиатоплива. «После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ мы ожидаем полное обеспечение внутренних потребностей страны отечественными нефтепродуктами, будет исключена импортозависимость ГСМ», - сообщил Бозумбаев. Это позволит полностью контролировать цены на внутреннем рынке нефтепродуктов, добавил он.