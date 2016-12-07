Спецоперация в Актобе проводилась против расхитителей нефти

В результате спецоперации в Актобе задержаны несколько подозреваемых в причастности к хищениям нефти и нефтепродуктов, сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана. Его цитирует МИА «Казинформ». Ранее КНБ сообщил, что в городе проводится спецоперация на нефтеперарабатывающем заводе и одновременно идут задержания в разных районах.

Спецоперацию против организованных групп, которые занимаются хищением и незаконным оборотом нефти, проводит КНБ вместе с Национальным бюро по противо­действию коррупции и МВД. Она идет в Актюбин­ской области и некоторых других регионах.

Пока задержаны подозреваемые соучастники хищений, изъяты автоцистерны с нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, арестованы несколько членов преступной группировки, состоящей из приверженцев радикального салафизма, которая, по версии следствия, оказывала «криминальное» покровительство похитителям нефти. Продолжаются обыски в домах подозреваемых и в компаниях, которые подозреваются в перепродаже украденной нефти.