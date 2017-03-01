«Интер РАО» раскрыла сумму, зависшую в «Пересвете»

Сумма средств группы «Интер РАО», зависших в банке «Пересвет», превышает 18 млрд руб., следует из отчетности компании по итогам 2016 г. «По состоянию на 31 декабря 2016 г. все денежные средства и депозиты, размещенные в банке АКБ "Пересвет" в общей сумме 18,709 млрд руб. были реклассифицированы в состав денежных средств с ограничением к использованию в сумме 2,806 млрд руб. и прочих внеоборотных активов в сумме 15,903 млрд руб.», - говорится в отчетности компании.

Эти данные больше ранее сделанной оценки «Ведомостей». Согласно отчетам отдельных компаний группы, они держали на счетах в «Пересвете» до 13,5 млрд руб. У «Мосэнергосбыта» на конец 2016 г. в банке было 2,9 млрд руб., у «Интер РАО – электрогенерации» – 5 млрд руб. Еще до 5,5 млрд руб., по оценке газеты, могла хранить в «Пересвете» головная компания – ПАО «Интер РАО».

В октябре 2016 г. в банке «Пересвет» была введена процедура внешнего управления, функции временной администрации были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В конце прошлого года крупнейшие кредиторы банка – «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленная палата – обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка. В качестве санатора предлагался подконтрольный «Роснефти» банк ВБРР. С 23 января 2017 г. Банк России повторно ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца.