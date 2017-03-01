Сын Патрушева возглавил совет директоров СП «Газпрома» и «Лукойла» на шельфе Каспия

Член правления «Газпром нефти», заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов Андрей Патрушев стал председателем совета директоров компании «Центркаспнефтегаз», работающей на шельфе Каспия и на паритетной основе принадлежащей «Газпрому» и «Лукойлу», говорится в материалах «Газпром нефти».

Как сказали «Интерфаксу» в пресс-службе «Газпром нефти», долей в компании «Центркаспнефтегаз» владеет ПАО «Газпром». «По решению основного акционера "Газпром нефти" менеджеры компании вошли в совет директоров "Центркаспнефтегаза", так как обладают необходимым опытом разработки нефтегазоконденсатных месторождений на морском шельфе», - сказал представитель «Газпром нефти».

В компании не уточнили, какие еще менеджеры «Газпром нефти» кроме Патрушева вошли в совет директоров «Центркаспнефтегаза».

«Газпром» практикует передачу лицензий своей нефтяной «дочке», в том числе и на шельфовые активы. Все 6 лицензий на шельфовые месторождения, которыми владеет «Газпром нефть», она получила от своего основного акционера, в том числе на самый главный шельфовый проект - Приразломное, которое в настоящее время является единственным добычным проектом в российской Арктике.

Андрей Патрушев, сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в 2015 г. был назначен замглавы «Газпром нефти» по развитию шельфовых проектов, ранее такой должности в компании не было.